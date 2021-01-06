Дэниел Рэдклифф намекнул на то, что снова сыграет Гарри Поттера

Актер рассказал, что получил интересное предложение от киностудии.
Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что может снова сыграть Гарри Поттера. Новостью он поделился в Instagram-аккаунте. Артист получил соответствующее предложение от киностудии. Отмечается, что связались и с другими звездами франшизы и сейчас ведутся переговоры о съемках в новом фильме о мальчике-волшебнике.
Известно также, что переговоры ведутся в замедленном режиме из-за пандемии коронавируса. Источники предполагают, что речь идет о съемках пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что режиссер «Гарри Поттера» рассказал, чего боялся на съемках. Коламбус признался изданию Collider, что чувствовал большую ответственность, поскольку он должен был заниматься подбором актеров, придумывать воплощение на экране мира, описанного в книгах Джоан Роулинг, и пытаться передать в фильме процесс волшебства.