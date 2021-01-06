Дэниел Рэдклифф намекнул на то, что снова сыграет Гарри Поттера

Актеры провели на съемочной площадке бок о бок 10 лет. Последний фильм франшизы, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», вышел в 2011 году, первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» — в 2001 году. Фото: kinopoisk.ru

Актеры провели на съемочной площадке бок о бок 10 лет. Последний фильм франшизы, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», вышел в 2011 году, первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» — в 2001 году. Фото: kinopoisk.ru

Актер рассказал, что получил интересное предложение от киностудии.

Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что может снова сыграть Гарри Поттера. Новостью он поделился в Instagram-аккаунте. Артист получил соответствующее предложение от киностудии. Отмечается, что связались и с другими звездами франшизы и сейчас ведутся переговоры о съемках в новом фильме о мальчике-волшебнике.

Известно также, что переговоры ведутся в замедленном режиме из-за пандемии коронавируса. Источники предполагают, что речь идет о съемках пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что режиссер «Гарри Поттера» рассказал, чего боялся на съемках. Коламбус признался изданию Collider, что чувствовал большую ответственность, поскольку он должен был заниматься подбором актеров, придумывать воплощение на экране мира, описанного в книгах Джоан Роулинг, и пытаться передать в фильме процесс волшебства.