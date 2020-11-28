Режиссер «Гарри Поттера» рассказал, чего боялся на съемках

Режиссер &#171;Гарри Поттера&#187; рассказал, чего боялся на съемках
Фото: Кинопоиск

Крис Коламбус, режиссер двух первых частый франшизы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере («Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната») рассказал о страхах, которые преследовали его во время съемок.

Коламбус признался изданию Collider, что чувствовал большую ответственность, поскольку он должен был заниматься подбором актеров, придумывать воплощение на экране мира, описанного в книгах Джоан Роулинг, и пытаться передать в фильме процесс волшебства. Режиссер понимал, что не может позволить себе ошибку.

«Первые две недели [на съемках первого фильма] я каждый день думал, что меня уволят», — рассказал Коламбус. После оглушительного успеха первой части приступать к съемкам нового фильма режиссеру было гораздо легче.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дэниэл Рэдклифф может снова сыграть Гарри Поттера.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гарри поттер кино крис коламбус съемки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог назвала продукты, которые могут защитить от рака
Под Коломяжским путепроводом открылся новый скейт-парк
Режиссер «Гарри Поттера» рассказал, чего боялся на съемках
В США разрешили использовать электрический стул, расстрел и газ при ...
В Петербурге свободно около 900 коек для пациентов с COVID-19
Ученые обнаружили 12 тысяч мутаций нового коронавируса
«Аэрофлот» объявляет распродажу билетов на рейсы авиакомпании ...
Авиакомпания «Россия» открывает чартерные рейсы из Петербурга в Дубай