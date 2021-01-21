Мужчина снял видео, как взбирался на елку на Дворцовой площади

Мужчина снял видео, как взбирался на елку на Дворцовой площади
Мужчина взобрался на елку. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В Северной столице представитель руфер-движения решил покорить главную елку города. Мужчина взобрался на новогоднее украшение и снял видео с высоты.

«Покорение» ели случилось сегодня ночью, 21 января, примерно в 3:30. Неизвестный взобрался на елку на Дворцовой площади. Он снимал видео о том, как карабкался по стволу дерева. Кроме этого, мужчина смог запечатлеть открывшийся вид с высоты на Зимний дворец и Александрийский столп. Об этом сообщает 78.ru.

Напомним, что на Новый год в Петербурге установили настоящую, а не искусственную елку. Последний раз так было 7 лет назад. Ель весом 12 тонн привезли из Ленинградской области. Ее срубили во Всеволожском районе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что елка останется на Дворцовой площади до конца января. Власти уверяют, что такое желание изъявили местные жители, которым очень понравилось праздничное дерево.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дворцовая площадь новогодняя ель новости СПб руферы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 31 тысячи петербуржцев сдали тесты на Covid-19 за сутки
На Кораблестроителей восстановили участок прорыва трубы спустя почти сутки
Мужчина снял видео, как взбирался на елку на Дворцовой площади
В Ленобласти мужчина не очень обрадовался приезду тещи и направил на нее пистолет
В Москве начнут работать музеи и выставочные центры с 22 января
Лжеминер заставил побегать полицию в Пулково, ТЦ Галерею и Конституционный суд
Миллер и Дзюба попали в список самых влиятельных людей российского футбола
ФСБ проверит «Госпиталь для ветеранов войн» за завышенные надбавки «мертвым ...