Мужчина снял видео, как взбирался на елку на Дворцовой площади

В Северной столице представитель руфер-движения решил покорить главную елку города. Мужчина взобрался на новогоднее украшение и снял видео с высоты.

«Покорение» ели случилось сегодня ночью, 21 января, примерно в 3:30. Неизвестный взобрался на елку на Дворцовой площади. Он снимал видео о том, как карабкался по стволу дерева. Кроме этого, мужчина смог запечатлеть открывшийся вид с высоты на Зимний дворец и Александрийский столп. Об этом сообщает 78.ru.

Напомним, что на Новый год в Петербурге установили настоящую, а не искусственную елку. Последний раз так было 7 лет назад. Ель весом 12 тонн привезли из Ленинградской области. Ее срубили во Всеволожском районе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что елка останется на Дворцовой площади до конца января. Власти уверяют, что такое желание изъявили местные жители, которым очень понравилось праздничное дерево.