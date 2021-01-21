На дне реки в Пермском крае нашли пароход, перевозивший школьников блокадного Ленинграда

Поисковики изучают найденный на дне реки Сылва пароход «Вера Фигнер». В 1941 году судно перевезло из блокадного Ленинграда учеников школы №300.

Информация о затонувшем корабле появилась на сайте Русского географического общества. Там сообщается, что пароход «Вера Фигнер» ходил по Каме и Волге в начале прошлого века. В годы Великой отечественной войны судно выполняло несколько важных миссий, – эвакуация людей, перевозка грузов и спасение раненных.

В итоге, моряки смогли спасти ленинградских школьником в 1941 году. Их довезли только до города Сарапул из-за того, что корабль встал во льдах. Дальше учеников посадили на поезд до Перми. Позже в 1966 году «Вера Фигнер» затонул после взрыва судового котла. Найти корабль далось недавно. Это сделали пермские дайверы.

Планируется отчистить корабль и спасти все архивные документы и фотографии. Также в скором времени будет создан обелиск, который установят на сылвенском берегу. Он будет посвящен 80-летию эвакуации ленинградцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что Петербург начинают украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.