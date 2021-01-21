В России начались массовые рейды по жилым домам

Квартиры россиян будут проверять на предмет перепланировки. Сотрудники жилинспекций будут выявлять незаконные изменения квадратных метров.

Как сообщает РЕН ТВ, инспекторы будут посещать дома и интересоваться любимыми изменениями. Главная задача рейдов, – выявить все несогласованные изменения, даже самые мелкие. Так жители многоквартирных домов могут получить штрафы не только за снесенные стены, но и снятие кухонной двери.

Отметим, что инспекторы будут предупреждать о своем прибытии за месяц. В случае, если житель не будет пускать специалистов, то обращение будет направлено в суд.

Таким образом, «неправильные» планировки россиян заставят изменить на первоначальный вид. Если нарушитель отказывается, то он может вовсе лишиться жилья.

Из-за подобных проверок эксперты боятся, что в стране может вырасти рост мошенников под видом сотрудников жилинспекций.

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