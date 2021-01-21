В России начались массовые рейды по жилым домам

В России начались массовые рейды по жилым домам
Россиян предупредили о проверках. Фото: pixabay.com

Квартиры россиян будут проверять на предмет перепланировки. Сотрудники жилинспекций будут выявлять незаконные изменения квадратных метров.

Как сообщает РЕН ТВ, инспекторы будут посещать дома и интересоваться любимыми изменениями. Главная задача рейдов, – выявить все несогласованные изменения, даже самые мелкие. Так жители многоквартирных домов могут получить штрафы не только за снесенные стены, но и снятие кухонной двери.

Отметим, что инспекторы будут предупреждать о своем прибытии за месяц. В случае, если житель не будет пускать специалистов, то обращение будет направлено в суд.

Таким образом, «неправильные» планировки россиян заставят изменить на первоначальный вид. Если нарушитель отказывается, то он может вовсе лишиться жилья.

Из-за подобных проверок эксперты боятся, что в стране может вырасти рост мошенников под видом сотрудников жилинспекций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что малые российские предприятия потеряли в кризис триллионы рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Госжилинспекция перепланировки проверки квартир рейды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России взлетел спрос на антистресс-игрушки на фоне COVID
Матчи «Евро-2020» ограничат движения по 33 улицам Петербурга
В Приморском районе планируют возвести медицинский квартал
Экс-хоккеист «Спартака» найден мертвым в Ленобласти
Состояние Алисы Фрейндлих, борющейся с COVID-19, остается стабильно тяжелым
Более 15 млн рублей заработал Петербург с продажи заброшенных зданий
Количество террористических преступлений в России за 2020 год выросло на 30%
Из Петербурга в Бенин и Анголу отправят 81 тонну замороженной индейки