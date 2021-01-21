Малые российские предприятия потеряли в кризис триллионы рублей

Пессимистичный сценарий предполагает, что в 2021 году прибыль малого бизнеса снизится еще на триллион рублей, оптимистичный рассчитывает на увеличение на 1,3 трлн. Фото: pixabay

Пессимистичный сценарий предполагает, что в 2021 году прибыль малого бизнеса снизится еще на триллион рублей, оптимистичный рассчитывает на увеличение на 1,3 трлн. Фото: pixabay

По итогам 2020 года малый бизнес в России лишился 2,8 триллионов рублей оборота, о чем свидетельствует исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

Примечательно, что наибольшие потери отечественные предприниматели понесли в третьем квартале 2020-го, когда самые строгие ограничительные меры были уже позади. По данным «Известий», с апреля по сентябрь столкнулись с резким падением выручки турагентства, заведения общепит, а также участники гостиничного бизнеса и рынка недвижимости. Наибольший объем средств, однако, потеряла оптовая торговля.

Согласно данным Центра стратегических разработок, участников малого и среднего бизнеса в России по итогам 2020 года стало на 1,1 млн человек меньше. Общая кредитная задолженность компаний за 10 месяцев прошлого года увеличилась на 17% и составила 5,54 трлн рублей. В 2021 году оборот малых предприятий, по пессимистичному сценарию, может сократиться еще на триллион рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что малоимущие петербуржцы могут претендовать на социальную выплату в 250 тысяч рублей.