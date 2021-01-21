Умер бывший зампред комитета по благоустройству Михаил Чурилов

Умер бывший зампред комитета по благоустройству Михаил Чурилов
В Петербурге умер Михаил Чуринов. Фото: Комитет по благоустройству

В Петербурге ушел из жизни Михаил Чурилов, который в 2000-х годах занимал должность первого заместителя председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета. Причина смерти чиновника не уточняется.

Михаил Чурилов работал в петербургском ведомстве с 2000 по 2005 год. Он начинал свой карьерный путь, работая слесарем на машиностроительном заводе «Звезда». В разные годы он занимал руководящие посты в администрациях Невского и Фрунзенского районов, а также Управлении Федерального казначейства.

В Комитете по благоустройству чиновник курировал направления от дорожно-мостового хозяйства до транспортного строительства и благоустройства садов и парков.

«В Комитете по благоустройству всегда будут помнить Михаила Дмитриевича как требовательного и принципиального руководителя, неординарного, открытого и светлого человека», — заключили в ведомстве.

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