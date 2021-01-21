Роскомнадзор накажет соцсети за призывы детей на митинги

Роскомнадзор накажет соцсети за призывы детей на митинги
Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы к митингам. Фото: unsplash

Роскомнадзор намерен оштрафовать шесть социальных сетей — TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram. Причиной назвали распространение призывов подростков выходить на массовые митинги.

Роскомнадзор анонсировал наказание для соцсетей, в которых опубликован контент, агитирующий несовершеннолетних принять участие в митингах, передает РИА Новости.

В сообщении регулятора говорится, что интернет-площадки привлекут к ответственности за распространение «запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях».

В РКН считают, что митинги могут обернуться для подростков угрозой жизни и здоровью. Соцсетям грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор требует от TikTok удалить призывы к массовым протестам.

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