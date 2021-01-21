В Москве задержали Любовь Соболь за призыв к митингу

В Москве задержали Любовь Соболь за призыв к митингу
Любовь Соболь задержали в Москве. Фото: скриншот Instagram

Столичная полиция задержала юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь из-за призывов принять участие в акции 23 января.

Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин. По его словам, которые приводит ТАСС, полицейские вытащили Соболь прямо из его машины. Он заявил, что причиной задержания назвали призывы выйти на несанкционированные митинги. Он отметил, что Соболь доставили в отдел полиции «Донской» в Москве.

По мнению адвоката, на Соболь могут составить протокол об административном правонарушении, пишет РИА Новости. Воронин добавил, что в отдел полиции его пока не пускают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Генеральный прокурор РФ назвал Навального «лицом, совершившим преступление».

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