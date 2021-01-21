Генеральный прокурор РФ назвал Навального «лицом, совершившим преступление»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал оппозиционера Алексея Навального лицом, совершившим преступление, а не жертвой.

Генпрокурор напомнил в беседе с «Коммерсантом», что несколько лет назад в отношении Навального был вынесен обвинительный приговор, вступивший в силе. Кроме того, по словам Краснова, сейчас оппозиционер является подсудимым по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Летом прошлого года политику предъявили обвинение в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Навального подозревают в том, что он опубликовал в сети вместе с видео ветерана о поправках в Конституцию комментарий, в котором содержатся заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Оппозиционер вину не признал.

Напомним, 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прибыл из Германии. Его разыскивали за нарушение условий наказания по делу «Ив Роше». На следующий день Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток. Заседание прошло в отделении полиции в Химках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван срок, на который могут посадить Навального по делу «Ив Роше».