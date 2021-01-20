Назван срок, на который могут посадить Навального по делу «Ив Роше»

Назван срок, на который могут посадить Навального по делу &#171;Ив Роше&#187;
18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

Условный срок блогера могут заменить на реальный.

Оппозиционер Алексей Навальный может вместо условного срока получить реальный. Есть вероятность, что блогера отправят за решетку на 3,5 года по делу «Ив Роше». Об этом сообщает РАПСИ.

Известно, что Навальный с августа 2020 года по январь 2021 года находился на лечении в Германии после того, как его отравили. Из-за этого блогер не мог регистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции. В результате оппозиционера задержали прямо в аэропорту 17 января, а спустя несколько часов состоялся суд, в рамках которого Навального арестовали на 30 суток.

В скором времени решится, насколько злостными и систематическими были нарушения блогера и сядет ли он в тюрьму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле назвали «чушью» расследование Навального о «дворце» Путина. Также пресс-секретарь главы государства предостерег россиян от перевода денег в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

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Назван срок, на который могут посадить Навального по делу «Ив Роше»