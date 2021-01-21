Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер против коронавируса

Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Албании из-за нарушения мер против COVID-19.

МИД Албании связался с российским посольством в Тиране и выразил обеспокоенность продолжающимися нарушениями мер по коронавирусу со стороны российского дипломата, сообщает РИА «Новости».

«С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую инъекцию антиковидной вакцины «Спутник V» российского производства. 61-летний политик привился препаратом на следующий день после того, как в Аргентине одобрили использование российского препарата пожилыми людьми старше 60 лет.