За стуки тесты на коронавирус сдали 30 753 петербуржца

За стуки тесты на коронавирус сдали 30 753 петербуржца
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели проверить 30 753 жителя.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19, за указанный период было обработано 3 458 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1183 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1035 человек. Выполнили 4 374 заявки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прививки от коронавируса будут делать бесплатно как в государственных, так и в частных клиниках Северной столицы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб пандемия тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы улицы Петербурга, которые планируют перекрывать из-за ЕВРО-2020
Петербург обогнал Москву по числу зараженных COVID за сутки
Гендиректор «Феррумленда» отделался условным сроком за хищение более 42 млн ...
ТЭК завершит реконструкцию теплосетей возле метро «Проспект ...
В аптеках возобновили продажу жизненного важного российского препарата ...
В России могут ввести уголовную ответственность за трэш-стримы
Число вакансий в Петербурге в 2020 году выросло на 17%
На Дыбенко «гадалка» взяла у пенсионерки 250 тысяч рублей за ...