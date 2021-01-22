За стуки тесты на коронавирус сдали 30 753 петербуржца

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели проверить 30 753 жителя.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19, за указанный период было обработано 3 458 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1183 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1035 человек. Выполнили 4 374 заявки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прививки от коронавируса будут делать бесплатно как в государственных, так и в частных клиниках Северной столицы.