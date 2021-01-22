В утреннем пожаре в Купчино погибли два человека

Во Фрунзенском районе Петербурга под утро вспыхнул пожар. Огонь унес жизни двух людей.

Пожар начался сегодня, 22 января, в доме №36 на Купчинской улице. Соседи позвонили в дежурную часть, когда увидели задымление в парадной. Прибывшие спасатели оперативно потушили пламя.

Как сообщил 78.ru, в результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали.

В настоящее время правоохранители выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино загорелась трехкомнатная квартира.