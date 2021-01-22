В утреннем пожаре в Купчино погибли два человека

В утреннем пожаре в Купчино погибли два человека
Огонь унес жизни людей. Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга под утро вспыхнул пожар. Огонь унес жизни двух людей.

Пожар начался сегодня, 22 января, в доме №36 на Купчинской улице. Соседи позвонили в дежурную часть, когда увидели задымление в парадной. Прибывшие спасатели оперативно потушили пламя.

Как сообщил 78.ru, в результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали.

В настоящее время правоохранители выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино загорелась трехкомнатная квартира.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу купчино погибшие пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Назначен новый руководитель «Российской национальной библиотеки»
Молодой петербуржец с бутылкой ограбил прохожего и попался полиции
Петербургский рынок могут покинуть сети Ollis и «Две Палочки»
Коммунальные службы Петербурга ликвидируют последствия снегопада в ...
На проспекте Луначарского задержали 24-летнего «закладчика» с 60 ...
Коронавирусом в мире заразились уже более 97 млн человек
Последствия снегопада: в пятницу утром пробки в Петербурге достигли 7 баллов
Утром вспыхнула постройка у храма Святителя Петра на Стачек