В утреннем пожаре в Купчино погибли два человека

Во Фрунзенском районе Петербурга под утро вспыхнул пожар. Огонь унес жизни двух людей.
Пожар начался сегодня, 22 января, в доме №36 на Купчинской улице. Соседи позвонили в дежурную часть, когда увидели задымление в парадной. Прибывшие спасатели оперативно потушили пламя.
Как сообщил 78.ru, в результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали.
В настоящее время правоохранители выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино загорелась трехкомнатная квартира.