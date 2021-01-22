В Купчино спасатели два часа тушили трехкомнатную квартиру

Во Фрунзенском районе Петербурга сегодня ночью в одной из квартир загорелась мебель. С огнем боролись 15 спасателей.

Возгорание произошло в пятницу, 22 января, в доме №36 по Купчинской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:45. Жильцы дома заявили о задымлении в парадной.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, огнеборцы оперативно прибыли к указанному месту на четырех спецмашинах. Они установили, что в трехкомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров загорелась обстановка на площади два квадратных метра.

К 5:56 огонь был полностью потушен. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили сауну на Гороховой улице.