В Купчино спасатели два часа тушили трехкомнатную квартиру

В Купчино спасатели два часа тушили трехкомнатную квартиру
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во Фрунзенском районе Петербурга сегодня ночью в одной из квартир загорелась мебель. С огнем боролись 15 спасателей.

Возгорание произошло в пятницу, 22 января, в доме №36 по Купчинской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:45. Жильцы дома заявили о задымлении в парадной.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, огнеборцы оперативно прибыли к указанному месту на четырех спецмашинах. Они установили, что в трехкомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров загорелась обстановка на площади два квадратных метра.

К 5:56 огонь был полностью потушен. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили сауну на Гороховой улице.

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