Спасатели тушат сауну на Гороховой улице

На Гороховой улице в Петербурге заметили несколько пожарных машин. По словам очевидцев, на месте сильно пахнет гарью.

Об этом стало известно в ночь на среду, 20 января. Кадрами происходящего петербуржцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что к одному из домов прибыли три пожарные машины. Из окна исходит дым.

«Пахнет гарью очень сильно», — написал автор записи.

Как сообщил 78.ru, пожар произошел в сауне. Возгорание началось около 1:40. Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в одной из квартир дома №11 на проспекте Большевиков. Обошлось без пострадавших.