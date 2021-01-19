Пожар охватил квартиру в доме на проспекте Большевиков, на месте реанимация

В Невском районе Петербурга полыхает квартира. На место происшествия выехали пожарные и реанимация.
Возгорание случилось сегодня днем, 19 января, в доме №11 на проспекте Большевиков. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Едет реанимация, пожарная», — написал автор записи.
Как сообщил 78.ru, в комнате площадью 10 квадратных метров полностью выгорела обстановка на балконе. В настоящее время пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
В настоящее время выясняются причины появления огня.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром спасатели час тушили дом в деревне Выра Гатчинского района.