Пожар охватил квартиру в доме на проспекте Большевиков, на месте реанимация

В Невском районе Петербурга полыхает квартира. На место происшествия выехали пожарные и реанимация.

Возгорание случилось сегодня днем, 19 января, в доме №11 на проспекте Большевиков. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Едет реанимация, пожарная», — написал автор записи.

Как сообщил 78.ru, в комнате площадью 10 квадратных метров полностью выгорела обстановка на балконе. В настоящее время пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время выясняются причины появления огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром спасатели час тушили дом в деревне Выра Гатчинского района.