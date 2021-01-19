Спасатели час тушили дом в деревне Выра

Спасатели час тушили дом в деревне Выра
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Гатчинском районе Ленобласти в одной из деревень под утро загорелся дом. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 19 января, в деревне Выра. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:27. Огнеборцы оперативно выехали к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, частный дом горел на общей площади 60 квадратных метров. К 6:31 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кайболово ночью сгорел частный дом.

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Гатчинский район ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

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