В Кайболово ночью сгорел частный дом

В Кайболово ночью сгорел частный дом
Пожарные прибыли на место незамедлительно. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар. Восемь спасателей тушили частный дом.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 19 января, в деревне Кайболово в Фалилеевском сельском поседении. Огнеборцы оперативно выехали к месту ЧП на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку на площади 206 квадратных метров.

На его тушение ушло больше часа. Пожарники получили сообщение о возгорании в 00:28. Ликвидировать огонь удалось к 2:40.

Информация о возможных пострадавших выясняется. В настоящее время ведется дознание, устанавливаются причины появления огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре на овощебазе на проспекте Непокоренных.

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ГУ МЧС России по Ленобласти Кингисеппский район пожар


 

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