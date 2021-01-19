В Кайболово ночью сгорел частный дом

В Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар. Восемь спасателей тушили частный дом.
Возгорание случилось в ночь на вторник, 19 января, в деревне Кайболово в Фалилеевском сельском поседении. Огнеборцы оперативно выехали к месту ЧП на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку на площади 206 квадратных метров.
На его тушение ушло больше часа. Пожарники получили сообщение о возгорании в 00:28. Ликвидировать огонь удалось к 2:40.
Информация о возможных пострадавших выясняется. В настоящее время ведется дознание, устанавливаются причины появления огня.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре на овощебазе на проспекте Непокоренных.