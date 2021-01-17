Пожару на овощебазе на Непокоренных присвоен повышенный ранг опасности

В Калининском районе случился пожар в административном здании. Горит второй этаж овощебазы.

Об этом стало известно вечером в воскресенье. 17 января. О пожаре сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Местные жители заметили, как горит дом №63 по проспекту Непокоренных и опубликовали снимки с места события в интернете.

Кроме этого, как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, о возгорании стало известно 18:59.

«В двухэтажном, неэксплуатируемом здании, размером 20х130 метров первый этаж, 20х20 метров площадь второго этажа. Горит обстановка на втором этаже по всей площади», – говорится в сообщении спасателей.

На данный момент известно, что возгорание ликвидируют 9 единиц техники, а также 41 человек личного состава. Пожару присвоен повышенный ранг опасности, – №1-Бис.

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