Пожару на овощебазе на Непокоренных присвоен повышенный ранг опасности

Пожару на овощебазе на Непокоренных присвоен повышенный ранг опасности
Пожарные ликвидируют огонь. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Калининском районе случился пожар в административном здании. Горит второй этаж овощебазы.

Об этом стало известно вечером в воскресенье. 17 января. О пожаре сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Местные жители заметили, как горит дом №63 по проспекту Непокоренных и опубликовали снимки с места события в интернете.

Кроме этого, как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, о возгорании стало известно 18:59.

«В двухэтажном, неэксплуатируемом здании, размером 20х130 метров первый этаж, 20х20 метров площадь второго этажа. Горит обстановка на втором этаже по всей площади», – говорится в сообщении спасателей.

На данный момент известно, что возгорание ликвидируют 9 единиц техники, а также 41 человек личного состава. Пожару присвоен повышенный ранг опасности, – №1-Бис.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Внуково закрыт: самолет с Навальным совершил посадку в другом аэропорту.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
калининский район овощебаза огонь пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей европейской части России ожидает «нервная погода»
Хоккейный СКА потерпел поражение в армейском дерби от ЦСКА
Пожару на овощебазе на Непокоренных присвоен повышенный ранг опасности
Внуково закрыт: самолет с Навальным совершил посадку в другом аэропорту
В Подмосковье семилетний мальчик погиб, катаясь с горки
Депутата ЗакСа Ходосок поделился «советом» по борьбе с коронавирусом
В Ленобласти задержали пьяного угонщика иномарки в Киришах без прав
Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву