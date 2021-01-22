Банк России рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

Банк России рассказал о новой схеме телефонного мошенничества
Лучшим методом противостояния телефонным мошенникам остается бдительность. Фото: pixabay

Мошенники придумывают новые способы, чтобы обмануть россиян и забрать их личные средства. Банк России предупредил о схеме, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, мошенники представляются сотрудниками МВД или других органов и сообщают, что на клиента заведено уголовное дело. Таким образом, нарушители пытаются получить от человека персональные данные, информацию о платежах, а также совершенные по карте операции. Это позволит им в дальнейшем совершить хищение средств.

Отмечается, что Центробанк никогда не подает заявление в правоохранительные органы об операциях без согласия клиентов банка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мошенники стали обманывать россиян под видом работодателей. Удаленная работа позволила мошенникам придумать очередную новую схему по обману россиян.

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