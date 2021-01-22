В Петербурге обнаружили 109 больных деревьев

Они подверглись нападению изумрудной узкотелой златки.

В Санкт-Петербурге ликвидировали последний очаг распространения опасного древесного вредителя. Речь идет об изумрудной узкотелой златки, которая напала на 109 деревьев в Ломоносове. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в комитете по благоустройству.

Известно, что все зараженные деревья пришлось вырубить и сжечь, так как щадящего способа избавления от вредителя нет. Благодаря этому удалось избежать дальнейшего распространения жука и обезопасить другие деревья.

На месте больных деревьев уже этой весной высадят саженцы новых. Скорее всего, там появятся лиственницы и дубы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Киришах два бизнесмена незаконно вырубили деревьев на 4,7 млн рублей. Гендиректора задержали на двое суток, а его коллегу отпустили под подписку о невыезде.