Просто спросить о Covid-19: как работает справочный сервис, запущенный в период пандемии коронавируса

Под эгидой Фонда медицинских решений "Не напрасно!" в период пандемии коронавируса появился справочный сервис "Просто спросить о Covid-19". Фото: Gazeta.SPb

Под эгидой Фонда медицинских решений "Не напрасно!" в период пандемии коронавируса появился справочный сервис "Просто спросить о Covid-19". Фото: Gazeta.SPb

Под эгидой Фонда медицинских решений «Не напрасно!» в период пандемии коронавируса появился справочный сервис «Просто спросить о Covid-19». В организации Gazeta.SPb рассказали о том, сколько обращений поступило от граждан, в том числе врачей, их содержании, самых сложных случаях и планах по дальнейшему развитию проекта.

За все время работы справочного сервиса «Просто спросить о Covid-19» волонтеры успели ответить на 1978 вопросов, заданных в чате. При этом зафиксировано 60 тысяч просмотров FAQ (раздел «Часто задаваемые вопросы» — прим. ред.).

«Мы запускали этот проект, понимая, какая нагрузка ложится на систему здравоохранения и что критиковать бессмысленно, так как ситуация форс-мажорная, надо действовать. В то же время нам было ясно, как организовать свою работу, потому что на тот момент у нас уже 1,5 года работал аналогичный сервис для людей, больных раком, «Просто спросить». Вокруг Фонда агрегировалось экспертное сообщество врачей, которое следило за нашей деятельностью и готово было присоединиться. Мы вместе учились и делились наработками», — рассказали Gazeta.SPb в Фонде медицинских решений «Не напрасно!».

Волонтеров об опасном заболевании спрашивают люди всех возрастов. Часто молодые ищут информацию, которая могла бы помочь гражданам старшего поколения.

«Вопросы приходят очень разные, хотя сначала мы ожидали пул совершенно одинаковых. Со временем стали фиксировать индивидуальные обращения, касающиеся конкретных случаев. Люди интересовались, что можно сделать в той или иной ситуации, или как трактовать те или иные симптомы», — пояснили в Фонде.

На базе полученных вопросов организация проводила и продолжает проводить образовательные мероприятия. Например, было отмечено повальное и необоснованное увлечение антибиотиками. Выяснилось, что пациенты часто принимали их в целях профилактики или следовали неверным назначениям докторов. Так, врач и научный редактор проекта Оксана Станевич рассказывала о том, в каких случаях антибиотики актуальны, в каких — бесполезны, а в каких — вовсе вредны.

Кстати, медики в самом начале, когда сервис только запустили, тоже обращались с вопросами. Но скорее как пациенты. Поскольку тогда о коронавирусе известно было немного.

«В основном интересовались сроками выхода на работу или больничными листами. Кстати у нас есть контент для врачей — переводы и обзоры актуальных статей и гайдлайнов о Covid-19, а также вебинары — как раз сейчас мы готовим один на тему вакцинации», — уточнили в Фонде.

Сейчас в проекте задействовано 13 врачей-волонтеров (сначала было 18) самых разных специальностей. Это инфекционисты, ЛОРы, терапевты, пульмонологи, педиатры. Если у кого-то возникают трудности с ответом на тот или иной вопрос, его обсуждают в коллективном чате. А сложность порой вызывают, например, обращения коморбидных пациентов (с сопутствующими заболеваниями — прим. ред.), которые спрашивают о возможности вакцинироваться или нетипичном изменении иммуноглобулинов. За качеством подаваемой информации следит научный сотрудник ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова Оксана Станевич, работающая в «красной зоне».

По данным Фонда медицинских решений «Не напрасно!», справочный сервис «Просто спросить о Covid-19» будет работать до тех пор, пока болезнь не пойдет на спад. В любом случае проект останется большим научным и энциклопедическим подспорьем, где информацию о коронавирусе смогут найти не только доктора.

Для справки:

Независимая некоммерческая организация Фонд медицинских решений «Не напрасно!» занимается системными проектами, которые, по мнению исполнительного директора организации Ильи Фоминцева, меняют медицину России к лучшему: просвещением широкой аудитории, образованием врачей, внедрением современных технологий и поддержкой действительно нужных медицинских исследований.

Среди главных проектов Фонда: онлайн-сервис для онкологических пациентов и их близких «Просто спросить», благотворительная грантовая программа для талантливых онкологов «Высшая школа онкологии (ВШО)», экспертная информационная система оценки показаний к скринингу и раннему выявлению рака основных локализаций «Screen 2.0.», медиапроект о доказательной медицине и онкологии «Profilaktika.Media», а также антиковидная компания «Что делать», которая включает в себя справочный сервис «Просто спросить о Covid-19», базу знаний по эпидемиологии для врачей и специальный чек-лист для реаниматоров.