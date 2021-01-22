Протестный арт-объект «Терпение» продержался на Литейном девять часов

Протестный арт-объект &#171;Терпение&#187; продержался на Литейном девять часов
Уличные художники создали арт-объект "Терпение" Литейном. Фото: скриншот "Арт-группа Явь"

Уличные художники из арт-группы «Явь» создали в центре Санкт-Петербурга новую работу о заканчивающемся народном терпении. Арт-объект пробыл на трансформаторной будке всего девять часов.

Художники рассказали в соцсетях, что граффити под названием «Терпение» разместили на трансформаторной будке на Литейном проспекте, дом 37-39.

«Мы придумали эту работу еще в мае прошлого года, и оставили ее на потом. Мы решили сделать ее именно тогда, когда наше терпение действительно будет близко к нулю», — отмечают создатели работы.

Представители арт-группы отметили, что больше не могут терпеть весь фарс и театр абсурда, который творится в России.Также они заявили, что им ужасно надоели мизерные зарплаты учителей и врачей, маленькие пенсии, низкий уровень медицины, коррупция, ничтожное финансирование науки и многое другое.

«Это ненормально, так быть не должно. Наше терпение почти на нуле, а ваше?», — заключили художники.

Отмечается, что коммунальщики закрасили работу спустя девять часов.

Граффити закрасили спустя девять часов. Фото: скриншот «Арт-группа Явь»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ленэнерго» разрешило разрисовать граффити 43 подстанции.

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