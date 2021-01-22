Сын Виктора Цоя вновь подал в суд на создателей фильма о музыканте

Сын Виктора Цоя вновь подал в суд на создателей фильма о музыканте
Александр Цой утверждает, что создатели фильма оскорбили честь и достоинство его отца Виктора Цоя. Кадр из фильма "Игла"

Режиссер фильма «Цой» Алексей Учитель сообщил, что к создателям картины подали очередной судебный иск.

Режиссер рассказал в Facebook, что ранее московский суд отклонил два иска, в которых Александр Цой утверждал, что создатели фильма оскорбили честь и достоинство его отца Виктора Цоя. Учитель отметил, что авторы картины не нарушали законов страны и рассматривать там «нечего».

«Но наши оппоненты не остановились. Подан новый иск», — написал режиссер.

Учитель уточнил, что новый иск поступил в Савеловский районный суд Москвы. Вместе с тем режиссер выразил надежду на то, что ситуацию получится решить. Он верит, что люди смогут убедиться в отсутствии каких-либо оскорблений в фильме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России отложили премьеру фильма «Цой».

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