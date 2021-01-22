Прокуратура предупредила петербуржцев о последствиях за участие в митингах 23 января

Прокуратура предупредила петербуржцев о последствиях за участие в митингах 23 января
Прокуратура предостерегла от участия в несогласованном митинге 23 января на Сенатской площади. Фото: Baltphoto/Виктория Ламазина

Петербургская прокуратура предупредила горожан о последствиях несогласованной массовой акции, которая планируется в субботу, 23 января, в центре города.

Как сообщается на сайте городского ведомства, организация несанкционированных митингов и участие в них повлекут за собой установленную законодательством ответственности.

В ведомстве отметили, что в социальных сетях сейчас активно распространяются призывы участвовать в несогласованных массовых мероприятиях на Сенатской площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет открыл дело о призывах к участию подростков в протестах 23 января. В сообщении говорится, что проведение массовых мероприятий создаст для участников акций реальную угрозу заболевания.

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