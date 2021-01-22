Прокуратура предупредила петербуржцев о последствиях за участие в митингах 23 января

Петербургская прокуратура предупредила горожан о последствиях несогласованной массовой акции, которая планируется в субботу, 23 января, в центре города.
Как сообщается на сайте городского ведомства, организация несанкционированных митингов и участие в них повлекут за собой установленную законодательством ответственности.
В ведомстве отметили, что в социальных сетях сейчас активно распространяются призывы участвовать в несогласованных массовых мероприятиях на Сенатской площади.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет открыл дело о призывах к участию подростков в протестах 23 января. В сообщении говорится, что проведение массовых мероприятий создаст для участников акций реальную угрозу заболевания.