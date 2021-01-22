Следственный комитет открыл дело о призывах к участию подростков в протестах 23 января

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях 23 января.

Как сообщается на сайте СК, подобные призывы распространяются как в российских социальных сетях, так и в зарубежных. Ведомство напомнило, что в российских регионах действуют коронавирусные ограничения. В сообщении говорится, что проведение массовых мероприятий создаст для участников акций реальную угрозу заболевания.

МВД России в свою очередь организовало проверку из-за провокаций и насильственных действий, организованных соратниками оппозиционера Алексея Навального. На сайте ведомства говорится, что они получили указание привлечь молодежь к участию в митингах путем распространения в соцсетях ложной информации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что порядка 40% призывов к детям о незаконных акциях удалили соцсети.