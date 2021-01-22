Порядка 40% призывов к детям о незаконных акциях удалили соцсети

Социальные сети удаляют большое количество контента, направленного на призыв к участию в несанкционированных акциях. Около 40% информации исчезло из Интернета.

Данные об этом предоставили в Роскомнадзоре 22 января. Отмечается, что TikTok удалил уже 38% подобных публикаций. Именно в данной сети замечена наибольшая активность с призывами. В ведомстве добавили, что большинство видео являются фейками.

Что касается «ВКонтакте» и YouTube, то в данных ресурсах сократилось 50% публикаций, а Instagram – 17%, сообщает «Газета.ру».

В Роскомнадзоре добавили, что работа по удалению информации с призывами несовершеннолетних на незаконные митинги продолжается. Также ведомство напомнило об ответственности для владельцев сайтов и ресурсов, – штрафы до 4 млн рублей за незаконные публикации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков назвал «качественной клюквой» расследование Навального о «дворце Путина» в Геленджике.