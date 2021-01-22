Песков назвал «качественной клюквой» расследование Навального о «дворце Путина» в Геленджике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последний ролик оппозиционного политика Алексея Навального, в котором он рассказывает о дворце в Геленджике, якобы принадлежащем Владимиру Путину.

Песков назвал видео «качественной клюквой», а утверждения Навального «враньем, чушью и компиляцией». Пресс-секретарь Путина отметил, что сразу после выхода ролика опроверг причастность президента к истории с дворцом, и еще раз подчеркнул, что сопоставления в материале Навального не соответствуют действительности.

Представленные оппозиционером материалы Песков также назвал компиляционными, собранными и переосмысленными таким образом, чтобы собрать как можно больше просмотров. Напомним, что ролик Навального о «дворце Путина» был опубликован на YouTube во вторник, 19 января. На данный момент у видео более 55 млн просмотров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские власти призывают не пускать детей на несогласованные субботние митинги в поддержку Навального.