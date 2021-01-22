Минпросвещения призывает родителей не пускать школьников на несогласованные митинги 23 января

«Школьники, школа и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», — заявили в Минпросвещения. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

«Школьники, школа и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», — заявили в Минпросвещения. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Министерство просвещения РФ обратилось к родителям с просьбой не пускать школьников на несогласованные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые планируются в субботу, 23 января.

Обращение появилось в социальных сетях ведомства, в том числе — во «Вконтакте». Взрослых предупреждают, что детей могут «втянуть в противоправные действия», в связи с чем стоит оградить школьников от подобных «прогулок». Вместо этого в министерстве предлагают провести 23 января с семьей: посмотреть кино, покататься на санках или поиграть в настольные игры.

В заявлении ведомства подчеркивается, что образовательная среда — вне политики, поэтому молодежь не должна участвовать в политических действиях и провокациях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор будет наказывать социальные сети за призывы к участию в несогласованных акциях 23 января.