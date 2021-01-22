Российский МИД раскритиковал публикацию о митингах на сайте посольства США

Российский МИД раскритиковал публикацию о митингах на сайте посольства США
Американское посольство распространило информацию о том, что 23 января в городах России пройдут несанкционированные акции. Фото: pixabay

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на публикацию посольства США и дате и месте проведения несогласованных акций.

Ответ опубликован в официальном Telegram-канале российского дип ведомства. В заявлении МИД говорится, что подобные действия американской стороны «вызовут соответствующую реакцию». Также в ведомства отметили, что столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» об американцах, находящихся в России

Ранее американское посольство распространило информацию о том, что 23 января в городах России пройдут несанкционированные акции. При этом в сообщении дипмиссия обратилась к находящимся в РФ американцам с призывом избегать подобных митингов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Прокуратура предупредила петербуржцев о последствиях за участие в митингах 23 января.

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