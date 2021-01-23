Петербург снова в лидерах по заболеваемости коронавирусом: 3 056 новых ковид-пациентов

Петербург снова в лидерах по заболеваемости коронавирусом: 3 056 новых ковид-пациентов
Госпиталь для коронавирусных пациентов. Фото: ЗВО

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 3 056 человек. Город снова занимает первое место среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, на втором месте оказалась Москва, где за указанный период коронавирус подтвердился у 2 668 человек. Московская область заняла третье место — 1 121 новый инфицированный. В Ленобласти за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 222 жителей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после коронавируса переболевшим пациентам труднее всего получается восстановить работу кишечника, а не обоняние или режим сна.

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