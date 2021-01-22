Названа главная проблема при восстановлении после коронавируса

Названа главная проблема при восстановлении после коронавируса
Проблема с желудочно-кишечным трактом после коронавируса является самой сложной. Фото: pixabay.com

Российский врач-ревматолог Павел Евдокименко рассказал, что после коронавируса переболевшим пациентам труднее всего получается восстановить работу кишечника, а не обоняние или режим сна.

Врач рассказал на своем YouTube-канале, что проблема с желудочно-кишечным трактом после коронавируса является самой сложной. Чаще всего она проявляется у тех, кто принимал антибиотики. Лечение ими может обернуться аллергическими реакциями, заявляет медик. По его словам, эти пациенты, скорее всего, будут восстанавливаться дольше остальных.

Кроме того, Евдокименко назвал фактор, из-за которого заболевший коронавирусом может чувствовать себя наиболее разбитым. Он утверждает, что всему виной физическое переутомление, недосып и стресс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре усомнились, что вакцинация от коронавируса откроет границы.

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