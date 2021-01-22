В Роспотребнадзоре усомнились, что вакцинация от коронавируса откроет границы

Горелов заявил, что не стал бы оптимистично надеяться на то, что вакцинация откроет границы. Фото: unsplash

Горелов заявил, что не стал бы оптимистично надеяться на то, что вакцинация откроет границы. Фото: unsplash

Ученые пока не знают точно, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после вакцинации, поэтому единой стратегии по эффективности COVID-паспортов тоже нет.

Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, он не стал бы оптимистично надеяться на то, что массовая вакцинация от коронавируса откроет международные границы.

Специалист отметил в эфире телеканала «Доктор», что сейчас ни у одного ученого в мире не найдется ответа на вопрос, как долго сохраняется иммунитет после прививки.

«Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что вакцина защищает, а с другой стороны, вы едете в Британию, где новый британский штамм. Поэтому не выработана единая стратегия учеными для того, чтобы решить вопрос, даст что-то этот паспорт или не даст», — заявил Горелов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, когда переболевшие COVID-19 могут прививаться.