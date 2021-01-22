В Роспотребнадзоре усомнились, что вакцинация от коронавируса откроет границы

В Роспотребнадзоре усомнились, что вакцинация от коронавируса откроет границы
Горелов заявил, что не стал бы оптимистично надеяться на то, что вакцинация откроет границы. Фото: unsplash

Ученые пока не знают точно, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после вакцинации, поэтому единой стратегии по эффективности COVID-паспортов тоже нет.

Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, он не стал бы оптимистично надеяться на то, что массовая вакцинация от коронавируса откроет международные границы.

Специалист отметил в эфире телеканала «Доктор», что сейчас ни у одного ученого в мире не найдется ответа на вопрос, как долго сохраняется иммунитет после прививки.

«Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что вакцина защищает, а с другой стороны, вы едете в Британию, где новый британский штамм. Поэтому не выработана единая стратегия учеными для того, чтобы решить вопрос, даст что-то этот паспорт или не даст», — заявил Горелов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, когда переболевшие COVID-19 могут прививаться.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация от коронавируса открытие границ Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19
Больше половины россиян приходят к врачам, когда болезнь уже запущена
Пешеход попал под машину на «зебре» на юге Петербурга
В Германии впервые нашли случай заболевания бразильским штаммом COVID-19
Спасатели сняли со строительных лесов школы в Петербурге мужчину, который ...
В Роспотребнадзоре усомнились, что вакцинация от коронавируса откроет границы
Московские хирурги пришили руку пациента к его животу
Прокуратура предупредила петербуржцев о последствиях за участие в митингах ...