В Чили на дне рождения кошки 15 человек заразились коронавирусом

В Чили сразу 15 человек подхватили коронавирус на вечеринке, организованной в честь дня рождения кошки.

Мероприятие проходило в Вальпараисо. На самом праздновании побывали 10 человек, а остальные пятеро уже являлись друзьями и родственниками владельцев питомца.

Как сообщил New York Post, сейчас несколько человек находятся в критическом состоянии в больнице. Сама кошка заражена инфекцией не была.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что делать, если кошка заболела коронавирусом. По словам руководителя Театра кошек в Москве Юрия Куклачева, коронавирус может передаваться от кошки к кошке, однако человек при этом находится в безопасности.