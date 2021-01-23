Фильм «Союз спасения», снятый в Петербурге, получил несколько премий «Золотой орел»

Лучшие российские картины наградили престижной премией «Золотой орел». Снятый в Петербурге фильм «Союз спасения» получил сразу несколько наград.

Как сообщает «Кинорепортер», «Союз спасения» получил награду за лучшую роль второго плана, – «Золотой орел» достался Александру Домогарову. Также картину наградили за работу звукорежиссёра, работу по гриму и пластическим эффектам, работу художника по костюмам, работу художника-постановщика, операторскую работу, а также за визуальные эффекты.

Отметим, что главную награду получил фильм «Блокадный дневник». Работу сняли по произведениям Ольги Берггольц, Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в кинотеатрах России состоялась премьера мультфильма «Душа». Мультфильм повествует о приключениях школьного учителя музыки, джазового пианиста Джо Гарднера, мечтающего покорить сцену.