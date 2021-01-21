В кинотеатрах России состоялась премьера мультфильма «Душа»

В кинотеатрах России состоялась премьера мультфильма &#171;Душа&#187;
Кадр из трейлера к мультфильму "Душа" студии Pixar. Скриншот: YouTube/ Disney Россия

В четверг, 21 января, в широкий отечественный кинопрокат вышел совместный анимационный фильм Disney и студии Pixar под названием «Душа».

Об этом информирует пресс-служба российского дистрибьютора картины. Мультфильм повествует о приключениях школьного учителя музыки, джазового пианиста Джо Гарднера, мечтающего покорить сцену. Волей случая Джо попадает в мир, где юные души обретают свои увлечения, мечты и интересы, готовясь попасть на землю. Там он знакомится с непохожей на других душой по имени 22. Героям придется совершить сложное путешествие и нелёгкий выбор.

Напомним, что мировая премьера «Души» состоялась 25 декабря 2020 года. Картину показали на сервисе Disney+, который пока не работает на территории России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт заявил, что хочет покинуть кинематограф.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Disney Pixar кино мультфильм мультфильм душа премьера Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Федор Емельяненко попал в больницу с коронавирусом в Москве
Петербургский инженер через суд вернул долги по зарплате в размере 670 ...
С начала года в Петербурге никто не болел гриппом
Ледовая арена на месте СКК «Петербургский» может ...
На КАД легковушка сбила дорожного рабочего
В Кронштадте появилась первая перехватывающая парковка на 113 мест
В Москве с 22 января смягчают часть коронавирусных ограничений
В Петербурге двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке в размере 100 тысяч рублей