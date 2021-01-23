Голикова выступила против введения аналогов COVID-паспортов в российских регионах

Она отметила, что паспорт должен быть только один.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала вероятность введения аналогов COVID-паспортов в российских регионах. Она считает эту идею плохой и не понимает, зачем это нужно. Об этом сегодня, 23 января, пишет РИА Новости.

Голикова заявила, что у россиян есть только один паспорт и других не нужно. Она напомнила, что ни при каких инфекциях подобные документы не появлялись. Виц-премьер РФ добавила, что паспорта предопределяют статус и свободу передвижения человека. Она считает, что любые ограничения воспринимаются людьми как принуждение и этот подход Голикова назвала неправильным.

«Мы поговорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов»,

— подчеркнула она.

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