«Билайн» опровергает информацию о сбоях в сети

Абоненты жалуются на проблемы как с интернетом, так и со связью. Фото: pixabay.com

Абоненты жалуются на проблемы как с интернетом, так и со связью. Фото: pixabay.com

Телефонный оператор «Билайн» опроверг информацию о сбоях сотовой связи. Ранее поступала информация, что пользователи испытывают проблемы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора, «информация о сбое не соответствует действительности».

Отметим, что ранее на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, появились данные о нестабильной работе «Билайн». В ряде регионов пользователи испытывают проблемы со связью. Большинство жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Волгограда, Саратова и других городов, следует из информации ресурса.

В целом, в стране насчитали порядка 300 отчетов о сбоях. Чаще всего россияне не могут войти в интернет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что цены на сотовую связь в России могут подскочить на 15-16%.