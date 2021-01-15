Цены на сотовую связь в России могут подскочить на 15-16%

Подорожание особенно скажется на активных пользователях сотовой связи с и так дорогими тарифами. Фото: pixabay

Подорожание особенно скажется на активных пользователях сотовой связи с и так дорогими тарифами. Фото: pixabay

Эксперты аналитического агентства Content Review подсчитали, что в течение года цены на сотовую связь для россиян могут подняться на 15-16 процентов.

Причиной существенного подорожания аналитики называют пандемию коронавирусной инфекции, из-за которой расходы мобильный операторов возросли. Руководитель агентства Сергей Половников добавляет, что рост цен, скорее всего, будет неравномерным.

Так, голосовые звонки и интернет более дешевых тарифов подорожают незначительно, в то время как абонентская плата тарифов средней и высокой категории, вероятно, заметно вырастет. Используя сопутствующие услуги и корпоративные контракты операторы, считает эксперт, будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувший год в Петербурге на 3% увеличились продажи смартфонов.