За 2020 год в Петербурге на 3% выросли продажи смартфонов

iPhone по-прежнему остается самой популярной моделью гаджета не только среди петербуржцев, но и по России в целом. Фото: pixabay

iPhone по-прежнему остается самой популярной моделью гаджета не только среди петербуржцев, но и по России в целом. Фото: pixabay

По данным онлайн-сервиса бесплатных объявлений «Авито», за прошедший год на платформе россияне продали более 2,3 млн мобильных телефонов, что на 16% больше продаж 2019 года. В Петербурге продажи выросли на 3%.

Наиболее востребованной моделью смартфонов среди пользователей Северной столицы остается iPhone, на долю которого приходится 46% всех продаж телефонов в регионе. Вторым по популярности является Samsung — марка составляет 16% от всех продаж. Замыкает тройку лидеров бренд Xiaomi, на который пришлось 13% от всех сделок.

Средней ценой смартфона в Петербурге по итогам 2020 года является 6,5 тысячи рублей — этот показатель не изменился с 2019 года. В целом по России средняя стоимость смартфона в прошлом году составила 6,2 тысячи рублей, что на 3% выше средней цены в 2019-м.

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