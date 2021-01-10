Стало известно, зачем нужен секретный код смартфона

Директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, что такое секретный код и для чего он нужен.

Как сообщает «Прайм», такие коды используют сотрудники сервисных центров — с помощью комбинаций цифр они получают доступ к информации, необходимой для ремонта информации.

Речь идет о таких данных, как отображение IMEI (серийного номера), версия прошивки и модель устройства, тестовое меню (проверка функций смартфона).

Сервисные коды нужны для того, чтобы выяснить характеристики смартфона, а также для тестирования его отдельных элементов, объясняет эксперт.

Обычному пользователю такая информация не важна. Однако стоит знать о том, что некоторые коды способны сбросить все настройки или привести к другим нежелательным проблемам, «поэтому лишний раз лучше не искушать судьбу», добавил Косарев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт назвал способы защиты личных данных от взлома.