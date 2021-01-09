Эксперт назвал способы защиты личных данных от взлома

Следует выбирать сложные и разные пароли для сервисов на смартфоне. Фото: unsplash

Следует выбирать сложные и разные пароли для сервисов на смартфоне. Фото: unsplash

Защиту персональных данных от мошенников можно обеспечить своевременным обновлением операционной системы смартфона, скачиванием приложений только из проверенных источников и сложными паролями.

Об этом РИА Новости рассказала консультант по информационной безопасности Наталья Иванова. По ее словам, злоумышленники крадут личные данные, как правило, для осуществления рекламных рассылок и телефонных звонков. Внезапно поступающие предложения от незнакомых организаций могут говорить о том, что информация была слита.

«Первое, что необходимо сделать, чтобы защитить свои данные, — поддерживать операционную систему смартфона в актуальном состоянии», — отметила специалист.

Она добавила, что следует проверить Root-права на гаджете. Кроме того, мошенники могут украсть данные при установке приложений из непроверенных источников. Программы нужно загружать только из официальных магазинов.

Также необходимо ставить достаточно сложные пароли. При этом рекомендуется делать их разными для каждого сервиса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно зачем мошенники записывают телефонные разговоры.