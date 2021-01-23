Японские биологи объяснили интерес кошек к кошачьей мяте

Японские биологи объяснили интерес кошек к кошачьей мяте
Возможно, кошки инстинктивно стремятся обезопасить себя, поэтому столь активно интересуются кошачьей мятой и актинидией. Фото: pixabay

Исследователи университета префектуры Иватэ в Мориоке (Япония) выяснили, что листья кошачьей мяты и актинидии привлекают кошек, в том числе, из-за вещества, отпугивающего комаров.

Эксперимент показал, что актинидия, возможно, помогает кошкам обеспечить себе химическую защиту от комаров, кровососов и других паразитов. Москиты старались избегать контактов с теми питомцами, которые находились неподалеку от актинидии. Аналогичным образом вещество непеталактол, содержащееся в мякоти кошачьей мяты, актинидии и ряда других растений, влияет и на ягуаров, тигров и других крупных представителей семейства кошачьих.

Ученые также попробовали заблокировать рецепторы, отвечающие за восприятие данного вещества. Оказалось, что кошки все равно продолжают интересоваться актинидией, но уже не хотят тереться мордой об листья или валяться в них. Таким образом, животные, возможно, действительно столь активно реагируют на кошачью мяту и подобные растения, потому что стремятся защитить себя от кровососов, пишет журнал Scienсе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Филиппинах открыли новый вид змей.

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