Биологи открыли новый вид змей на Филиппинах

Биологи открыли новый вид змей на Филиппинах
Новый вид змей обнаружили на Филиппинах. Фото: unsplash

Американские специалисты обнаружили ранее неизвестный вид змей, которые живут под землей на Филиппинских островах.

Как сообщает Copeia, новый вид змей описали биологи из Канзасского университета. Находка была сделана на островах Лейте и Самар. Ученые выделили змеиную ДНК, сравнили ее с геномами других пресмыкающихся и выяснили, что этот вид действительно ранее не был открыт. Ему дали название Levitonius mirus.

Обнаруженные змеи отличаются миниатюрными размерами — размер взрослой особи не превышает 17 сантиметров. Они живут в почве и практически не выползают на поверхность. Известно, что в основном такие змеи питаются дождевыми червями.

Отмечается, что на Филиппинах обитает около 112 видов змей. Многие из них обитают только на территории островов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что международная команда исследователей открыла новую форму льда.

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