Международная команда исследователей открыла новую форму льда

Российские, американские и китайские ученые описали структуру и свойства гидрата водорода, который существует в виде льда при комнатной температуре и относительно низком давлении.

Такой лед, пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на публикацию в журнале «Physical Review Letters», может использоваться для транспортировки и хранения водорода.

Исследование проводили отечественные химики Московского физико-технического института (МФТИ), Сколковского института науки и технологии (Сколтех) и Университета ИТМО совместно с коллегами из Института Карнеги в США и Института физики твердого тела в Хэфэ в Китае.

Отмечается, что в чистом виде хранить водород рискованно — он взрывоопасен. К тому же его плотность, даже сжатого, слишком мала.

По словам профессора Артема Оганова, которого цитирует издание, новая статья ученых посвящена гидратам, которые содержат меньше водорода, но могут существовать при гораздо более низком давлении.

Химики, изучая свойства различных гидратов водорода, провели эксперименты и зафиксировали у одного из них (в котором на три молекулы воды приходится одна молекула водорода) довольно странное поведение. Структуру этого гидрата, объясняющую его особенности, удалось понять благодаря разработанному Огановым эволюционному алгоритму USPEX.

Выяснилось, что в условиях, которые соответствуют эксперименту, образуется структура, похожая на протон-упорядоченный гидрат С1, но отличающаяся от него ориентацией молекул воды. Ученым удалось доказать, что протонное разупорядочение в новом гидрате водорода возникает уже при комнатной температуре.

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