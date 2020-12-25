Ученые нашли следы цунами, которое 10 тысяч лет назад снесло в Израиле целые поселения

Американские и израильские ученые обнаружили и опубликовали доказательства того, что около десяти тысяч лет назад на северо-западном побережье Израиля свирепствовало мощное цунами, стершее с лица земли древнейшие поселения.

Следы разрушительного цунами были обнаружены в окрестностях древнего города Тель-Дор, сообщает ТАСС Наука со ссылкой на научный журнал «Plos One». В исследованиях археологов говорится, что волна достигала 40 метров в высоту. Под удар попали все прибрежные поселения времен неолита. Речь о жителях восточного побережья Средиземного моря, которым, по словам специалиста из Калифорнийского университета Сан-Диего Гиланда Штинберга и его коллег, угрожал не только постоянный рост уровня моря.

Для справки. Город Тель-Дор был основан около четырех тысяч лет назад — в середине бронзового века и просуществовал до начала крестовых походов. По мнению историков, люди начали заселять эти земли еще в каменном веке, но найти их следы долгое время не удавалось.

Ученые изучали и структуру грунтовых отложений, и горные породы. Они пытались реконструировать климат за последние 12 тысяч лет, в результате чего выяснили, что природные условия на побережье Израиля с тех пор сильно изменились. Также была обнаружена прослойка с отпечатками морских животных и осадочных пород возрастом от 9,9 до 9,3 тысяч лет.

Что касается разрушительного цунами, то его причиной, по мнению экспертов, стало землетрясение, начавшееся в тектоническом разломе, проходящем через Мертвое море и почти все побережье Израиля. На это указывают следы мощных сейсмических толчков, происходивших в то время. Их нашли в отложениях осадочных пород на стенах пещер горы Кармель.

Далее ученые делают заключение: землетрясение вызвало подводный оползень, который и спровоцировал цунами, стершее в итоге все поселения древних людей. Возможно, именно по этой причине археологам пока не удается найти следы их существования.

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