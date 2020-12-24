Ученые узнали, почему некоторые хвойные не сбрасывают иголки

Ученые признаются, что проводили исследования на соснах, однако уверены, что полученные результаты распространяются и на другие виды хвойных. Фото: pixabay

Ученые признаются, что проводили исследования на соснах, однако уверены, что полученные результаты распространяются и на другие виды хвойных. Фото: pixabay

Международная группы ученых установила, почему хвойные деревья круглый год могут оставаться зелеными.

Оказывается, быть вечнозелеными елкам удается благодаря короткому циклу фотосинтеза, на который деревья переходят в зимний период. К таким выводам ученые пришли, изучив механизм фотосинтеза в иглах сосны, а результатами своего исследования специалисты поделились в научном издании Nature Communications.

Эта особенная адаптация хвойных деревьев, как выяснилось, призвана не просто радовать людей в рождественский и новогодний период, но и является важным фактором развития человечества. Без них обширные территории северного полушария Земли, возможно, не были бы колонизированы — ведь хвойные деревья в таких местах обеспечивали людей дровами, жильем и другими предметами первой необходимости. И по сей день хвойные составляют основу экономики большинства приполярных стран.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тюлени под водой используют ультразвук для общения или ориентации в пространстве.