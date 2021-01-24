В Петербурге в воскресенье потеплеет до +4 градусов

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Сегодня жителей Петербурге ожидает облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в воскресенье, 24 января, регион останется в теплой части обширного циклона.

«Натиск тепла продолжается», — написал специалист в своем Facebook.

В городе сегодня потеплеет до плюс 2-4 градусов. Подует южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге сохранится в ближайшую неделю.