Вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге сохранится в ближайшую неделю

Сейчас петербуржцам особенно важно следовать рекомендациям по санитарной безопасности, чтобы не спровоцировать новой вспышки заражений. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Сейчас петербуржцам особенно важно следовать рекомендациям по санитарной безопасности, чтобы не спровоцировать новой вспышки заражений. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом в Северной столице предупреждает, что опасность нового всплеска заболеваемости COVID-19 среди горожан останется актуальной на протяжении как минимум ближайшей недели.

Несмотря на то, что количество новых заражений и госпитализаций в Петербурге снижается, а люди активно выздоравливают, специалисты осторожны в своих прогнозах. Они считают, что город находится в нисходящей части второй волны, но эпидемиологическая ситуация все еще напряженная. Граждан призывают неукоснительно следовать масочному режиму и избегать посещения людных мест либо соблюдать социальную дистанцию.

Сейчас в ковид-стационарах Петербурга 4 088 свободных коек, то есть 32,6% от общего коечного фонда для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Также вакцинировались от COVID-19 свыше 35 тысяч горожан, из которых 5,6 тысяч прошлый полный цикл.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург по-прежнему лидирует в статистике по заболеваемости коронавирусом среди российских городов.